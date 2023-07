Motorvejsdrama: Bilist anholdt og sigtet for spirituskørsel efter uheld

Helsingørmotorvejen har netop været spærret i nordgående retning som følge af et uheld.

I den forbindelse er føreren af en personbil blevet anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Det fortæller vagtchef hos Nordsjællands Politi Kaspar Bengtsson til Ekstra Bladet.

- En personbil påkørte en anden personbil hurtigt bagfra, så den er væltet og ligger på taget. Vi har anholdt og sigtet føreren af den bagfrakørende bil for sprituskørsel.

- Personerne fra det påkørte køretøj klagede over nakkesmerter, og alle tre er blevet kørt til kontrol på sygehuset, siger vagtchefen.

Kaos på Helsingørmotorvejen efter uheld. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Undersøger flugtforsøg

I forbindelse med anholdelsen har politiet gjort brug af hundepatruljer.

- Jeg kan bekræfte, at vi har haft hunde til at arbejde på uheldsstedet for at fastlægge førerens færden.

- Så han prøvede at stikke af fra jer?

- Det er det, vi undersøger, lyder det.

I første omgang blev et spor åbnet, så biler kunne passere, men det trak stadig massiv kø.

Nu er der ryddet helt op efter uheldet, og alle spor er igen farbare.

Ekstra Bladet følger sagen ...