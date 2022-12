Motorvejsdrama: Pony påkørt af lastbil

5:30 i morges blev Sydsjællands og Lolland-Falsters ringet op af en chokeret lastbilschauffør.

Han havde netop påkørt en vildfaren pony på E55-motorvejen i sydgående retning.

Ifølge Heidi Grandt Andresen, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, skulle chaufføren efter omstændighederne være okay, mens ponyen siden er afgået ved døden.

- Vi modtager et opkald 5.30 og får at vide, at en lastbil har påkørt en pony

- Der er ikke sket noget med lastbilschaufføren, men i opkaldssituationen henviser vi til, at han skal ringe til Dyrenes Beskyttelse for at få gjort en ende på ponyens lidelser.

- Ponyen ligger i midterrabatten, og derfor er den ikke til nogen trafikal gene for bilister på strækningen

Vejdirektoratet har vejhjælp på vej til ulykkesstedet for at fragte ponyen andetsteds hen.

Det er endnu ikke lykkedes Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi at bekræfte, hvem ponyens ejer er. Men de har en formodet ejermand, som de har forsøgt at kontakte, men det er endnu ikke lykkedes at komme igennem.

- Vi har en formodning om, hvem ejeren af ponyen skulle være, og har derfor forsøgt at komme i kontakt med vedkommende, men det er ikke lykkedes os, siger Heidi Grandt Andresen, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.