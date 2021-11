Mudi blødte ihjel: Kræver den højeste straf

Dommen over to mænd ventes senere søndag

Specialanklager Jesper Rubow krævede den maksimale straf for grov vold, da han søndag procederede for strafudmålingen i sagen, hvor to mænd på 22 og 26 år søndag morgen blev frifundet for drab og vold med døden til følge.

De er alene dømt for grov vold mod Satudarah-lærlingen Muhammad 'Mudi' Al-Zerjawi, der blødte ihjel, efter han fik et enkelt stik i låret på en parkeringsplads ved Lenesvej i Brabrand natten til 23. juli sidste år.

Anklageren krævede op til seks års fængsel til de to tiltalte, ligesom han mener, at de skal idømmes et forbud mod at opholde sig i Aarhus Kommune.

Michael Juul Eriksen, der er forsvarer for den 22-årige, mente, at hans klient skulle have mellem halvandet og to års fængsel. Hans klient, der tidligere er dømt for vold, har erkendt, at han stak de to overlevende ofre.

Glenn Verding Hein procederede for mellem et og halvandet års fængsel for sin klient, der ikke tidligere er dømt for vold.

- Min klient er alene kendt skyldig i at have været med uden selv at have udøvet vold. Det er det, der gør, at jeg mener, at man skal ligge et halvt år lavere for min klient, siger forsvareren.

Han er ikke overrasket over, at hans klient er frifundet for drab.

- Jeg mener ikke, at det er påregneligt, at man kan dø af et knivstik i låret, præcist som retten er kommet frem til, siger han.

De to mænd var også tiltalt efter den særlige bandeparagraf 81a, hvor straffen kan fordobles, fordi anklagemyndigheden mener, at episoden var egnet til at fremkalde en konflikt mellem Brabrand-gruppen og Satudarah.

Det mente retten dog ikke, ifølge Michael Juul Eriksen, med henvisning til, at retten lægger til grund, at det var en hashhandel, der gik galt, og at det ikke er bevist, at de tiltalte var klar over, at Mudi var medlem af Satudarah.

Der ventes endelig dom i sagen klokken 14.30.

Der har hele vejen igennem været bevogtning ved retten. Foto: Ernst van Norde

Sagen har vakt store følelser og højlydte reaktioner fra tilhørere til retssagen i Retten i Aarhus.

Under et retsmøde, hvor Mudis efterladte sad til højre i retssalen, mens de pårørende til de tiltalte var placeret i den modsatte side, rejste en ung mand til højre sig op og begynder at råbe ’LAD VÆRE MED AT KIGGE PÅ MIG!’, 'LAD VÆRE!’, ’DIN FUCKING LILLE HUND!’ tværs over lokalet.

Politiet har generelt været massivt til stede, og de var også mødt talstærkt frem søndag, da der blev afsagt skyldkendelse i sagen. Her blev en 27-årig mand pure frifundet, mens to mænd på 22 og 26 år blev frifundet for drab, men dømt for grov vold.

Den 27-årige mands forsvarer Mette Grith Stage fortæller, at hendes klient blev overdænget med skældsord, da hun skulle køre ham fra retten.

- I forbindelse med, at jeg skulle køre min klient hjem, og jeg skulle stige ind i min bil, så er der lige pludselig flere med tilknytning til de forurettede, som løber hen og overdænger ham med skældsord, siger hun og fortæller, at politiet var talstærkt til stede og hurtigt fik ro på situationen, så de kunne køre videre.

- De får hjulpet min klient ind i bilen, og vi får lov at køre, siger hun.

- Min klient blev forskrækket, og jeg blev også forskrækket, sige hun.

Ifølge politikommissær Jens Rønberg fra Østjyllands Politi har der ikke været episoder i forbindelse med skyldkendelsen, der har betydet anholdte eller sigtede.

- Der har selvfølgelig været nogle reaktioner i forbindelse med domsafsigelsen, og det var egentlig forventet. Så vi har selvfølgelig været massivt til stede for at kunne håndtere det, siger politikommissær Jens Rønberg fra Østjyllands Politi og fortsætter:

- Der er selvfølgelig nogen, der har haft en holdning til den her afsagte dom, og jeg tror, at det er det, de har reageret på. De har været til stede på parkeringspladsen og været lidt højrøstede.

Han vil dog ikke kalde det tumult.

