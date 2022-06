Muldvarp afslørede Zeidler

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Det var en grænseoverskridende, risikabel og stærkt ubehagelig arbejdsopgave, som den kvindelige journalist fra produktionsselskabet Di Lucca udførte, da hun i juni 2019 agerede muldvarp og foregav at være interesseret i at blive involveret i den rufferi-tiltalte Per Zeidlers gangbang-aktiviteter.

- Det var en ubehagelig dag, enormt grænseoverskridende, sagde den kvindelige journalist, der var tydeligt berørt ved tirsdagens indledende afhøring på andendagen i sagen mod den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler. Han er nu tiltalt for anden gang for rufferi inden for de seneste tre år.

Produktionsselskabet sendte den kvindelige muldvarp på skjulte optagelser til et af Per Zeidlers gangbang i juni 2019. Det skete, efter at de havde modtaget et tip fra en anonym kilde om, at den dengang for nyligt rufferidømte Per Zeidler fortsat arrangerede sex-orgier, hvor han orkestrerede og tjente penge på i flere tilfælde purunge pigers ydelser til en gruppe mænd på størrelse med et fodboldhold i antal.

Per Zeidler fik en betinget dom på seks måneders fængsel, da han første gang blev dømt for rufferi i maj 2019. Umiddelbart efter fortsatte han ifølge politiet sine ulovlige aktiviteter. Foto: Øxenholt

- Min rolle var at dokumentere til research, hvad der foregik. Vi mente, der var en klar offentlig interesse i at lave optagelserne, fordi Per Zeidler har været politiker i 17 år, og fordi han tidligere er dømt for rufferi, forklarede muldvarpen, der tidligere har haft en lignende undercover-opgave, da hun var med til at lave skjulte optagelser til TV2-programmet 'Bag facaden' om kritisable forhold på daginstitutioner.

'Meget, meget unge piger'

Hun var forinden kommet i kontakt med Per Zeidler under dæknavnet 'Maja', men da hun stod midt i det var hun både nervøs og bange.

- Da jeg ankom, var to piger allerede i gang med at have sex med to mænd. Siden kom flere mænd dryssende, indtil de var 11. Der var serveret morgenmad i stuen, som om det var en familiesammenkomst.

- Jeg var bange og nervøs, fordi jeg selvfølgelig frygtede at blive afsløret med mit optageudstyr. Hvad kunne disse mænd finde på, hvis det skete, sagde muldvarpen, der samtidig bemærkede, at pigerne var 'meget, meget unge'.

Den kvindelige journalists opgave varede cirka fem timer, og hun tog derfra med 22 minutters hemmelige, afslørende optagelser.

- Det fremstod som et bordel og ikke et sted, hvor nogen bor. Der stod en kæmpe bowle med måske 50 kondomer og glidecreme, fortalte journalisten, der godt vidste, at hun påtog sig en risikabel opgave, fordi hun ikke anede, hvad hun gik ind til.

Zeidler var alfahannen

Ifølge muldvarpen var det tydeligt, at det var Per Zeidler, der styrede begivenhederne og tog imod pengene fra mændene.

- Zeidler virkede vældig glad. Han var alfahannen i forhold til de andre mænd, og han virkede rutineret. Han sørgede hele tiden for, at alt foregik, som det skulle, og at ingen manglede noget, sagde journalisten, der på et tidspunkt talte under fire øjne med en af pigerne, der leverede seksuelle ydelser til de mange mænd.

- Hun sagde, det var hårdt, og at hun var øm, sagde den kvindelige journalist igen tydeligt berørt til specialanklager Kim Kristensen, der formentlig vil procedere for, at Per Zeidler får en fængselsstraf, når der afsiges dom i sagen på torsdag.

17 år i lokalpolitik og den tidligere rufferidom var ifølge muldvarpen årsagerne til, at produktionsselskabet Di Lucca besluttede at lave undercover-journalistik for at afsløre Per Zeidler. Foto: Claus Bonnerup

Efter at de skjulte optagelser var blevet lavet, kontaktede muldvarpen med dækhistorien pigen, som hun en kort stund talte med under fire øjne.

- Vi mødtes på en parkeringsplads i Sønderjylland. Jeg ville gerne kigge hende i øjnene og fortælle, hvem jeg rent faktisk var.

- Hun blev selvfølgelig overrasket, rørt og nervøs, men jeg sagde, at hun (og den anden pige) ville blive sløret, så de ville være uigenkendelige, når programmet blev redigeret, fortalte den kvindelige journalist fra produktionsselskabet Di Lucca, der siden fik en dokumentarudsendelse ud af anstrengelserne, som blev sendt på Kanal 5 i efteråret 2019.