Mulig arbejdsulykke: Person under hestevogn

Politi og redning er onsdag eftermiddag rykket ud til Peter Lieps Vej, hvor forlystelsesparken Bakken ligger.

Via 112 indløb der klokken 13.16 en anmeldelse om, at en person var fastklemt under en hestevogn.

Da patruljer fra Nordsjællands Politi ankom til stedet for kort tid siden, var personen ikke fastklemt, men befandt sig stadig under vognen, oplyser politiet til Ekstra Bladet.

Hændelsen er for nu registreret som en mulig arbejdsulykke, men der er stadig få oplysninger.

Tilstanden på personen er også endnu uvis, men der er ankommet en ambulance til stedet, oplyser Nordsjællands Politi.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...