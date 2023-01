Mulig bileksplosion foran skole

Nordsjællands Politi er til stedet i Lyngby og har spærret en del af Gammel Bagsværdvej af, mens de efterforsker, hvad der ser ud til at være en mulig bileksplosion af en hvid Porsche Cayenne ud for Lyngby Friskole.

- Vi er til stede i området, hvor vi efterforsker en bilbrand, som mulig følge af en bileksplosion, fortæller Sebastian Føns. vagtchef ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Foto: Kenneth Meyer

Om den brændende bil skyldes en bombe, kan Nordsjællands Politi endnu ikke be- eller afkræfte, mens de er på stedet for at efterforske de nærmere omstændigheder for den beskadigede bil.

Efterforskningen kommer så vidt ikke til at påvirke trafikken på Gammel Bagsværdvej.

- Vi har spærret et område af deroppe, men det har ikke nogen påvirkning på trafikken, oplyser Sebastian Føns. vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Foto: Kenneth Meyer

Den hvide Porsche holder parkeret med havariblinkende tændt ud for Gammel Bagsværdvej 30.

Opdateres ...