Mulig børnelokker: Tilbød små piger slik

Der er tale om to sager, hvor børn er blevet tilbudt slik af en fremmed mand

En børnelokker er muligvis på spil i Randers.

De seneste uger er flere børn nemlig blevet tilbud slik af en fremmed mand, skriver Randers Amtsavis.

Tirsdag kunne Østjyllands Politi i sin døgnrapport oplyse, at to ni-årige piger var blevet stoppet af manden, der kørte i en lille, sølvgrå bil i Brødregade, som ligger central i den kronjyske by.

Føreren, der beskrives som mørk i huden med mørkt skæg og talte med en engelsk accent, var først kørt forbi pigerne, før han bakkede tilbage og i den forbindelse havde stukket hånden ud af vinduet og tilbudt pigerne slik.



'En ukendt ægtepar havde overværet episoden og taget kontakt til pigerne, som de efterfølgende afleverede til forældrene på pigernes hjemadresse', skriver politikredsen.

Ægteparret havde ifølge Randers Amtsavis også forsøgt at konfrontere manden, hvilket fik ham til at forlade stedet i høj fart.

Endnu en sag

Det er dog ikke den eneste sag, som politiet er bekendt med. I sidste uge skulle en 3-årig dreng være blevet tilbudt en slikkepind af en fremmed mand i en bil.

- Episoden indgår som en del af vores samlede kig på sagen, og vi har derudover ikke yderligere kommentarer, siger kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi Emil Enemark Sørensen til avisen.

Politiet arbejder på at identificerer både bil og fører i de to sager. Lægger man i den forbindelse inde med oplysninger, beder politiet om, at man ringer til dem på telefonnummer 114.