Mulig drukneulykke i Sakskøbing

Politi og redning var torsdag talstærkt til stede ved havnen i Sakskøbing efter anmeldelse om en mulig drukneulykke.

Ifølge politiet blev der fundet en pung i vandet, hvorfor de satte talstærkt ind for at opklare, hvor pungens ejer var blevet af.

Historien ender heldigvis lykkeligt.

- Ejeren af pungen har meldt sig, og personen har aldrig været i vandet, siger Lars Vesterweel, vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til Ekstra Bladet.

Det var på baggrund af vidneudsagn, at politi og redning var talstærkt til stede. Der blev blandt andet sat to gummibåde i vandet, ligesom der blev tilkaldt dykkere. Dykkerne blev der heldigvis aldrig brug for.

To gummibåde er i vandet, for at lede efter person der formodentligt er faldet Sakskøbing havn. Foto: Per Rasmussen