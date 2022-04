Mulig forbrydelse: Fandt kvinde i 25 meter dyb mineskakt

Det er lykkedes svensk politi og redningstjeneste at hejse en kvinde op af en 25 meter dyb mineskakt ved Norberg i den mellemste del af Sverige.

Politiet efterforsker det som en forbrydelse. Teorien er, at kvinden er blevet skubbet ned i den lodrette mineskakt, der ligger i et skovområde.

Derfor leder politiet efter en mulig gerningsmand.

Omstændighederne er fortsat uklare, og politiet ønsker lørdag ikke at komme med yderligere oplysninger, rapporterer nyhedsbureauet TT og avisen Aftonbladet.

Hørte råb fra skakten

Det var en mand, som sidst på eftermiddagen hørte råb fra bunden af mineskakten, og han fik hurtigt fat i alarmcentralen.

Kvinden har formentlig fået alvorlige skader ved faldet, og det viste sig vanskeligt at få hende op af mineskakten. Den er ifølge Aftonbladet mellem fem og ti meter i diameter,

Der måtte derfor tilkaldes en helikopter fra redningstjenesten, som med besvær fik hejst kvinden op, hvorefter hun blev fløjet på hospitalet.

- Redningstjenesten har haft gang i en redningsindsats og fået hejst en person ud, som er blevet kørt til sygehuset med ukendte skader, siger en talsmand for politiet.

Tog flere timer

Selve rednignsaktionen startede klokken 17.30 fredag aften, og det var først sent samme aften, at det lykkedes at redde kvinden op.

Politiet formoder, at hun kan have ligget på bunden af skakten i lang tid, eftersom hun ifølge Aftonbladets oplysninger skulle have været stærkt nedkølet.

Ifølge svenske Expressen var kvinden ved bevidsthed, men havde smerter.

Der har ikke været brudt malm i minen siden 1948.