Muligt gaderæs: Stak af over marker og volde

Midt- og Vestjyllands modtog klokken 19.32 lørdag aften en anmeldelse om, at op mod 30 biler var samlet i Funder ved Silkeborg.

Hvad årsagen til den store forsamling af biler var er ukendt, men politiet har en formodning.

- Vi havde mistanke om, at de lavede gaderæs, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det er ikke er ukendt fænomen, at de unge samler sig med deres biler og laver gaderæs.

Da politiet ankom til stedet, hvor bilerne var forsamlet, stak flere af bilisterne af.

- Der er nogen, der forsøger at køre derfra, da politiet ankommer. De kører over volde og indover marker for at komme væk fra politiet. De var bange for, at de fik en bøde for brud på forsamlingsforbuddet, men det var der ikke tale om, fortæller Henrik Nielsen og tilføjer:

- Der er nogle, der har fået bøder på grund af fejl og mangler ved bilerne.

Politiet har ikke efterfølgende fået fat på de bilister, som stak af.