Muligt gennembrud i 11 år gammel drabssag

En mand er anholdt for drabet på en 13-årig pige, der forsvandt i 2010

I 2010 forsvandt den 13-årige Hailey Dunn sporløst mellem jul og nytår fra byen Colorado City i den amerikanske delstat Texas.

Hele lokalmiljøet var rystet over hendes forsvinden og ledte desperat efter hende, men eftersøgningen bar aldrig frugt.

Nogen tid efter hendes forsvinden formodede politiet, at pigen var død, og i 2013 blev frygten bekræftet, da de jordiske rester af teenageren blev fundet nær en sø.

Sagen har siden hendes forsvinden været uopklaret, men nu har politiet fået et muligt gennembrud i sagen. Det skriver flere lokale medier, heriblandt KCBD.

Politiet har nemlig anholdt Shawn Casey Adkins, der var kæreste med Hailey Dunns mor, da pigen forsvandt.

Sidste, der så hende

Adkins har gennem hele sagen været i politiets søgelys, da han var den sidste person, der så pigen i live. Han har tidligere forklaret, at Hailey var på vej hen til en veninde, da hun forsvandt.

Det er uvist, hvad der nu har ført til anholdelsen af manden.

'Vi kan bekræfte, at Shawn Adkins er blevet anholdt i relation til mordet på Hailey Dunn. Vi har ikke og vil ikke offentliggøre nogen detaljer i denne sag,' lyder det i en meddelelse fra politiet.

Hailey Dunns far, Clint Dunn, i forbindelse med eftersøgningen efter datteren i januar 2011. Arkivfoto: Victor Cristales/Abilene Reporter-News/AP/Ritzau Scanpix

Politiet oplyser, at flere politikredse og bureauer har været involveret i efterforskningen, og at man vil holde kortene tæt til kroppen, indtil sagen kan blive fremlagt for domstolene.