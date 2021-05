Muligt læk: Beslaglagte luksusbiler var i årelang dvale

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalister på MR@eb.dk eller krypteret på Ryrso@protonmail.com

Efter at have været væk fra de danske veje i adskillige år begyndte luksusbilers stelnumre i efteråret 2020 pludselig at dukke op i Motorregisteret som indregistreret på ny.

Det viser en gennemgang af stelnumre fra 10 af de biler, politiet beslaglagde ved en storstilet aktion i slutningen af marts, som Ekstra Bladet har foretaget.

Ifølge politiet var der dog ikke tale om, at bilerne faktisk var kommet til Danmark, men at deres stelnumre var blevet flyttet over på stjålne biler.

Fælles for de 10 biler er blandt andet, at ingen er nyere end år 2012, at de har været afmeldt i mindst fem år, og at de er 'fritaget for periodiske afgifter' som grøn afgift, fremgår det af Motorregisteret.

Men i efteråret 2020 dukkede stelnumrene så op igen. De blev tilmeldt dansk forsikring og biler blev forsynet med danske nummerplader - alt sammen hos den samme synshal.

En synsmand sidder sammen med fem andre personer varetægtsfængslet i sagen.

Skulle ud af Danmark

Dermed underbygges politiets teori om, at de varetægtsfængslede mænd målrettet har udnyttet et hul vedrørende de såkaldte grænsepladebiler.

Grænsepladebilerne har angiveligt en særlig status i Motorregistret, da de, som navnet antyder, var tiltænkt at skulle forlade Danmark, kort efter de blev købt.

Derfor skulle køberne af bilerne dengang ikke betale den høje danske registreringsafgift, og bilerne har i sagens natur heller ikke skullet betale løbende afgifter som grøn afgift.

Den særlige status har angiveligt også været det, der ifølge politiet har gjort det muligt for de fængslede at indregistrere bilerne igen, uden at skulle betale afgifter.

At bilerne rent faktisk forlod Danmark, kort efter at de blev købt, underbygges af de fleste køretøjers historik i Motorregistret.

Artiklen fortsætter under grafikken.



Klonet

Men der var ifølge politiet slet ikke tale om, at bilerne kom til Danmark igen. Det var kun stelnummeret, der blev genoplivet i Motorregistret, men nu på en anden – ofte nyere - bil, mener ordensmagten. Stjålne biler blev altså klonet med stelnumre, der angiveligt tilhørte grænsepladebilerne.

Som Ekstra Bladet for nylig kunne afsløre, så florerede der i det kriminelle miljø en liste med adskillige biler, som interesserede 'kunder' kunne vælge biler fra.

Ekstra Bladet er bekendt med listens udformning med over 200 biler, der angiveligt skulle indeholde grænsepladebiler.

I flyverskjul

Politiet undersøger i øjeblikket, hvor listen over bilerne stammer fra, samt hvem der måtte have distribueret den.

Ekstra Bladet har i adskillige dage forsøgt at få svar på spørgsmål fra Motorstyrelsen, der administrerer motorregistret.

Blandt andre styrelsens medarbejdere har adgang til disse oplysninger, men styrelsen har imidlertid ikke ønsket at svare på meget. End ikke basale spørgsmål om, hvad registreringer i Motorregistret betyder, har styrelsen ønsket at udtale sig om.

Interview er også blevet afslået, men styrelsen oplyser, at den undersøger sagen.

'Det eventuelle læk bliver undersøgt af Skatteforvaltningens kontrolinstanser. Indtil det arbejde er færdigt, har vi ikke yderligere kommentarer af hensyn til den videre undersøgelse,' lyder det i en mail.