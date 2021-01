Muligt skyderi i Haderslev

Politiet er søndag aften rykket ud til det, der muligvis er et skyderi i Varbergparken i Haderslev.

Der oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi er stadig ved at undersøge derude. Vi har her til aften fået en anmeldelse om en mand, der muligvis er blevet skudt derude.

- Han kan ikke selv sige, om han er blevet skudt, eller hvad han er ramt af. Han er blevet kørt på sygehuset, og vi er ved at undersøge, hvad der er sket, siger vagtchef Ole Aamann.

Der er tale om en 24-årig mand fra Haderslev.

Politiet vil ikke fortælle nærmere om, hvilke skader manden har fået, men de fortæller, at han er 'let tilskadekommen'.

- Har I nogen formodning om, hvem gerningsmanden er?

- Ja, vi har en idé om, hvem det kan være. Men vi har ikke anholdt nogen, fortæller vagtchefen.

Anmeldelsen kom klokken 18.39, og politiet er fortsat til stede derude, hvor man blandt andet foretager afhøringer af øjenvidner. Ingen andre personer er kommet til skade derude, oplyses det.

- Der er et vidne, der har hørt noget, der kunne være et skud. Et brag af en slags, siger vagtchef Ole Aamann.