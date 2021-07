Muskelbil beslaglagt efter vanvidskørsel

Det gik alt for stærkt, da to biler kørte ulovligt gaderæs på Ejby Industrivej i Glostrup fredag aften. Her målte politiet den ene bil, en Ford Mustang GT, til at køre 123 km/t.

Hastighedsbegrænsningen på strækningen er kun 60 km/t, og da den målte hastighed var over 100 procent hurtigere end tilladt, blev bilen beslaglagt på stedet efter den nye bestemmelse om vanvidsbilisme.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi. Beslaglæggelsen kommer efter, at politikredsen i en periode har haft særligt fokus på gaderæs.

Føreren ejede ikke bilen

I forbindelse med beslaglæggelsen af bilen blev en 24-årig mand sigtet for vanvidskørslen i bilen, som han ikke ejer. Den retmæssige ejer har nu valgt at klage over beslaglæggelsen af bilen, der har en ottecylindret motor med 300 hestekræfter.

”Bilens ejer, som er en anden end føreren, har protesteret over politiets beslaglæggelse, og derfor har anklagemyndigheden nu anmodet om rettens tilladelse til at opretholde beslaglæggelsen,” siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Københavns Vestegns Politi.

Når politiet har behandlet sagen, er det op til anklagemyndigheden at vurdere, om sagen skal for en domstol.

En dom for for kap- og væddeløbskørsel med 100 procents hastighedsoverskridelse kan i yderste konsekvens ende med en fængselsdom til føreren.