Mustafa rystet: IT-medarbejder lurede på familiens journaler

Region: Ser om der er behov for justeringer

Ekstra Bladet har kontaktet Region Hovedstaden for at spørge ind til sagen, og hvordan det kunne ske.

Regionen er efterfølgende vendt tilbage med svar på mail.

Her lyder det, at regionen blev opmærksom på sagen 6. august, hvorefter det blev meldt til Datatilsynet og politianmeldt. I samme omgang blev medarbejderens ansættelse 'afsluttet med øjeblikkelig virkning,'

'Region Hovedstaden har på baggrund af sagen igangsat et grundigt evalueringsarbejde med henblik på at afdække, om der er behov for at justere i regionens procedurer og kontroller. Vi fortsætter dette arbejde, indtil det står endegyldigt klart, om vores nuværende foranstaltninger er tilstrækkelige,' skriver Carsten Nørgaard Laugesen, vicedirektør i Center for IT og Medicoteknologi (CIMT).

- Kan ikke understreget det nok

Han fortæller, at sager af den type er 'yderst sjældne'.

'Vi kan ikke understrege nok, at vi ikke accepterer, at betroede medarbejdere misbruger deres adgang til patientoplysninger. Generelt er medarbejderne i regionen dygtige til at forvalte betroede adgang til systemer med personoplysninger. Men som i andre betroede hverv kan adgange blive misbruget. Dette er tilfældet i denne sag,' skriver han.

Ifølge Carsten Nørgaard Laugesen vil denne 'ekstraordinære sag' blive brugt aktivt i en grundig evaluering af rammerne for adgange og logkontrol i regionen.

'Samtidig vil sagen bidrage til bredt i organisationen at skærpe opmærksomheden på reglerne for opslag i patientjournalerne og på de konsekvenser det kan have for både medarbejdere og borgere, når betroede adgange misbruges,' skriver han.