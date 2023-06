Myndighederne advarer: 'Vær ekstraordinært påpasselig'

Det er knastørt udenfor, og det får nu myndighederne til at advare dem, der bruger åben ild udendørs. Overvej, om det er nødvendigt, lyder budskabet blandt andet

Sidste måned var den tørreste maj i 15 år, og der er ikke udsigt til store mængder nedbør de kommende uger. Dén kombination får nu myndighederne til at opfordre til ekstra forsigtighed i naturen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Rigspolitiet.

Her skriver de, at der i maj var 'væsentligt flere udkald' til naturbrande i maj måned i år sammenlignet med de tre foregående år.

'Derfor skal man være ekstraordinært varsom med afbrænding, ukrudtsbrændere og cigaretskodder, der til sammen formodes at være årsag til cirka 70 procent af naturbrandene i maj', står der i pressemeddelelsen.

Høj risiko

På hjemmesiden Brandfare.dk kan man tjekke det såkaldte brandfareindeks og se, hvordan det ser ud i ens eget område. Her fremgår det også, hvis der eksempelvis er indført afbrændingsforbud.

Annonce:

Brandfareindekset er i disse dage i orange i store dele af landet, hvilket betyder, at der er høj risiko for, at der opstår brand i naturen.

- Vi har allerede et betydeligt vandunderskud i jordlagene svarende til halvdelen af den mængde nedbør, som vi normalt får i løbet af en hel juni måned – og med knastørre vejrprognoser foran os minder udviklingen om den tørkeramte sommer i 2018, der bød på rekordmange naturbrande, lyder det fra Knud-Jakob Simonsen, beredskabschef i DMI, i pressemeddelelsen.

En dårlig idé

Forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard udtaler, at man grundigt bør overveje, om der er behov for at bruge ild.

- Det er en dårlig idé at bruge ukrudtsbrænder, når det er så tørt, og man skal være meget påpasselig med f.eks. grill eller bål. Hvis du er ryger, så sørg for ikke at smide skodder i naturen, siger han.

Jakob Kristensen fra Rigspolitiet uddyber, at brande startet af ukrudtsbrændere også kan få juridiske konsekvenser.

- Vi har desværre set flere tilfælde af brande, der er startet af ukrudtsbrændere. For det går lynhurtigt, når ilden får fat i det tørre græs. Det kan i værste fald medføre, at ens uforsigtighed også ender med en bøde for overtrædelse af beredskabslovgivningen, lyder det fra Jakob Kristensen.