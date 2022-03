Præsten fik 105.000 kroner ind på bankbogen, efter at han frarøvede to af sine børn deres mor

Forbrydelser skal ikke kunne betale sig.

– I særdeleshed skal en ophavsmand til drab ikke kunne få penge ud af det. Der må ikke være nogen vinding ved at slå nogen ihjel, sagde anklager Anne-Mette Wedell Seerup i april, da der var blevet rejst tiltale mod sognepræst Thomas Gotthard for at have myrdet og herefter skaffet sig af med liget af sin kone, Maria From Jakobsen.