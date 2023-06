Myrdet i Pusherstreet: - Jeg er så vred og ked af det

Det lå langt fra i kortene, at 23-årige Lucas skulle blive endnu en i rækken af dødsofre i miljøet omkring det dybt kriminelle og brutale hashmarked i Pusher Street på Christiania.

Han havde kun havde haft et par vagter som klipper, altså den, der afmåler hashen, i en hashbod foran Abegrotten på Christiania, da gerningsmanden stillede sig i kø og affyrede sit våben iskoldt flere gange på klos hold og ramte Lucas to gange i hovedet.

Drabet på Lucas er stadig uopklaret.

Drabet, og at Jeanette Grotkjær efterfølgende skal kæmpe med Jobcenter Favrskov i Favrskov Kommune, der har afvist at forlænge hendes sygedagpenge, får en kæmpe vrede til at boble inden i moren.

Annonce:

– Først mister jeg mit barn – hvilket politikerne også har en stor del af skylden for, fordi de aldrig får ryddet op og får lukket den gade (Pusher Street, red.). Og om de så ikke også bringer mig i en situation, hvor jeg risikerer at gå fra hus og hjem. At miste alt det, jeg har arbejdet for i hele mit liv.

– Jeg er så vred og så ked af det. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal rette det hen.

Foto: Ernst van Norde

Jeanette Grotkjær har været sygemeldt med en kraftig belastningsreaktion på grund af sorgen.

Hun er uddannet social- og sundhedsassistent, har de seneste 13 år arbejdet på et bosted for mennesker med psykiske lidelser, og så er hun uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi.

Hun har altid arbejdet, men nu er hun oven i sorgen blevet kastet ud i økonomiske bekymringer over, om de risikerer at gå fra hus og hjem. fordi hun i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Har brug for ro

Der er ellers mulighed for at forlænge perioden i op til 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet, hvis man opfylder en af syv undtagelser. Eksempelvis ’når lægebehandling vil kunne gøre dig arbejdsdygtig igen’.

Foto: Anthon Unger

– Hvad gør usikkerheden for din udvikling?

Annonce:

- Der findes ikke noget, der er mere smertefuldt end det, jeg står i. Det her er ultimativt det værste, et menneske kan blive udsat for. Og det går aldrig over. For jeg får jo aldrig Lucas tilbage. Det gør selvfølgelig, at jeg ikke har mulighed for at bearbejde den enorme sorg, som fylder mig, nu hvor jeg bliver truet på min eksistens oven i.

– Før skulle jeg forsøge ’bare’ at holde mig i live og tackle at kunne være i live uden Lucas. Pludselig står jeg i at skulle forholde mig til økonomi og måske miste mit hjem, siger hun og peger også på usikkerheden over, hvad de finder på i jobafklaringsforløbet.

Akutte pengeproblemer

Da Lucas og kæresten gik fra hinanden i juli måned sidste år, fik han akutte pengeproblemer, men hans mor anede ikke, at han havde taget en tjans i det dybt kriminelle hashmarked.

– Vi ved bare, at han aldrig har været del af nogen grupperinger eller noget. Så det er jo meget chokerende for os, at han står der, har Jeanette Grotkjær tidligere sagt.

Annonce:

– Jeg tror, at han har fået et tilbud, som han ikke har kunnet sige nej til. Hvis man kan tjene et sted mellem 2000 og 5000 kroner på en dag derude - det kan jeg godt forstå, man kan blive fristet af. Der er jo ikke nogen, der tror, at det er med livet som indsats.

I forbindelse med drabsefterforskningen har Københavns Politi blandt andet offentliggjort overvågningsbilleder af manden, der flygtede på en sort dame-elcykel, der blev fundet ved Kildebakken i Søborg, omkring 12 kilometer fra gerningsstedet.

Politikommissær Rasmus Nielsen, politikommissær fra Afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi forsikrer, at efterforskningen i en uopklaret drabssag aldrig slutter.

- Der er altid en åben efterforskning, og jeg ville ønske, at vi kunne hjælpe Jeanette og familien videre, siger politikommisæren.

Politiet har efterlyst oplysninger om denne mand, der er mistænkt for drabet. Foto: Københavns Politi

Efterfølgende fortalte politiinspektør Tommy Laursen og Simon Hansen, vicepolitiinspektør og leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi, af de traf flere og flere ganske unge i miljøet omkring den organiserede hashhandel.

Annonce:

– Der er sket et skred i forhold til, hvor langt man kan ende med at komme ind som nybegynder, sagde Simon Hansen.

D. 26. oktober stillede en mand sig op i hashboden, hvor Lucas arbejdede og skød ham i hovedet på klos hold. Få sagen forklaret her

Manglen på villige hænder var endda så tydelig, at de kunne fortælle om et stillingsopslag i en hashbod i Pusher Street, hvor der stod: ’Klipper søges’.

– Det, synes jeg da, også siger lidt. Tidligere skulle man kende nogen, der kendte nogen. Nu kan man faktisk gå ind fra gaden. Avancementet er hurtigt, sagde politiinspektør Tommy Laursen.

Læs mere om Lucas og hans korte liv her: Lucas blev dræbt i Pusher Street .