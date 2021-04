Store mængder af saltsyre og kaustisk soda. En stor, blå fodertønde på 208 liter og en mindre. En forsvundet kvinde. En drabssag uden lig.

Hvor er Maria From Jakobsen? Det er spørgsmålet, der har naget Nordsjællands Politi, siden det i november gik op for efterforskerne, at den 43-årige psykolog og mor til to måske ikke var forsvundet frivilligt som først antaget.