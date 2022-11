Et forældrepar er tiltalt for vanrøgt, vold og voldtægt mod deres egne børn, men nægter sig skyldige i alle forhold. Undervejs har blandt andet plejeforældre og naboer vidnet om deres oplevelser af børnene

En uhyggelig sag har siden sommer udfoldet sig i Københavns Byret, hvor et forældrepar sidder anklagede for at have mishandlet deres fire børn. Undervejs har blandt andet naboer og plejeforældre vidnet i retten og givet alarmerende beskrivelser af børnene, i tiden inden og efter de blev fjernet fra deres tidligere hjem på Amager.