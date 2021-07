Mystik: Finder kæmpe kniv efter overfald

Politiet er lige nu talstærkt til stede omkring Degnemose Allé i Brønshøj efter en voldsepisode.

En 21-årig har flækket læben, men ønsker ikke at sige noget til politiet.

Desuden har politiet fundet to knive på gerningsstedet.

- Der har været noget vold derude, hvor et par stykker er stukket af. Den forurettede ønsker ikke rigtig at tale med os, siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Jeg kan sige så meget, at den forurettede ikke er blevet stukket med kniv. Om knivene har noget med overfaldet at gøre, kan jeg heller ikke udtale mig om for nuværende.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at den ene af de to knive i den større størrelsesorden.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...