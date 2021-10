Mystik: Her er politiets appel

Politiet kan ikke udelukke, at der er sket en forbrydelse, hvor man end ikke har haft kontakt til offeret endnu.

Derfor appellerer de om hjælp fra folk til at løse, hvad politiet selv kalder 'et mysterium'.

Midt- og Vestjyllands Politi fik i sidste uge en anmeldelse fra en kvinde, der var gået ud af anlægget på Vestergade i Struer tirsdag 28. september.

Anmelderen hørte en kvinde råbe om hjælp og har forklaret, at en mand stod og baksede med at få en ung, lyshåret kvinde ind i en sort personbil. To mænd kom til stedet og hjalp med at få kvinden ind i bilen. De tre mænd kørte derefter væk med kvinden ad Skolegade.

Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt forhold og vil gerne til bunds i sagen. Ingen er dog meldt savnet. Der er ikke umiddelbart spor efter en forbrydelse. Men det kvindelige vidne er blevet genafhørt, og hendes forklaring er troværdig.

Efter også at have foretaget afhøringer af andre folk hælder politiet til, at der måske kan være tale om et legalt forhold.

- Anmelderen har set noget, men spørgsmålet er, om der har været tale om en joke af en art. I så fald vil vi gerne have det at vide af de involverede, så vi kan lukke sagen, siger politikommissær Torben Ladefoged til Ekstra Bladet.

Politiet beder alle, som har været ved anlægget 28. september mellem klokken 21 og 21.30, om at kontakte politiet på telefon 114.

- Det kan godt være, at noget, som man tror, er uvæsentligt, faktisk er en lille, vigtig brik, der bidrager til det samlede billede, og vi vil rigtig gerne til bunds i det her, lyder det fra politikommissær Torben Ladefoged.