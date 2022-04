Mystik i ferieby: To Audier sat i flammer på syv minutter

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Politiet har været massivt til stede i Gilleleje på Nordsjælland mandag aften.

Her havde man inden for en periode på små syv minutter fået anmeldelser om hele to voldsomme bilbrande.

Begge biler er fra den tyske bilfabrikant Audi. Derfor efterforsker Nordsjællands Politi, om de har en sammenhæng.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så den ene af de to Audier ud, da politiet nåede frem til den. Foto: Allan Andersen

Kort afstand

Den første bilbrand skete på Rørmosevej klokken 17.35. Den anden klokken 17.42 på Bager Larsensvej - omkring 150 meter fra den første bilbrand.

- Det er vi naturligvis opmærksomme på. Derfor har vi også været massivt til stede for at foretage undersøgelser. Vi vil også være til stede igen i morgen, siger vagtchef Jakob Tofte.

Han fortæller videre til Ekstra Bladet, at man endnu ikke har konkrete spor at forfølge.

- Vi har intet belæg for at sige, at de hænger sammen, men der er ingen tvivl om, at det er besynderligt. Vi har dog intet på nuværende tidspunkt.

Vagtchefen ved Nordsjællands Politi siger afslutningsvist, at man heller ikke har foretaget anholdelser i sagen.