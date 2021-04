Mystik om anholdelse: Mand ført væk i DNA-dragt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet er lige nu til stede på Barsøvænget ved Drejens i Kolding.

På en video fra stedet kan man se, at en mand bliver ført ind i en politibil iført en DNA-dragt.

Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Mads Flansmose bekræfter over for Ekstra Bladet, at politiet er til stede, og at der er foretaget en anholdelse. Derudover holder ordensmagten kortene tæt ind til kroppen.

- Jeg kan ikke udtale mig ret meget om det på nuværende tidspunkt, men jeg kan bekræfte, at vi er til stede på Barsøvænget. Vi har haft en aktion, hvor vi har foretaget en anholdelse af en gerningsmand. Mere kan jeg ikke sige lige nu.

Hvad den pågældende gerningsmand er blevet sigtet for, kan vagtchefen heller ikke oplyse endnu.

Vagtchefen oplyser tirsdag aften, at det ikke er sikkert, at der vil offentliggøres flere oplysninger om sagen, og at der i hvert fald ikke vil være mere nyt før onsdag morgen.