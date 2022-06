Mystik om barnedrab

Flere ubesvarede spørgsmål hænger stadig i luften, efter at der onsdag blev kastet en smule mere lys over den mørkelagte sag om en 15 måneder gammel piges voldsomme, brutale død for mere end to et halvt år siden.

Klokken lidt i halv syv en mørk november-morgen for snart tre år siden blev en 15 måneder gammel pige afleveret hos en kvindelig dagplejer i et parcelhus i en midtjysk landsby.

Det skete formentlig med den største tillid til, at den lille pige var i gode hænder hos den dengang 55-årige dagplejer, som på dagen var erstatning for pigens normale dagplejer, der var på ferie.

Knap ni timer senere var tilliden væk og den lidt mere end et år gamle baby så medtaget af sine indre og ydre kvæstelser, at hun først blev indlagt på Herning Sygehus og siden overført til Aarhus Universitetshospital, hvor hun døde af sine omfattende skader klokken 01.53 natten til 29. november 2019.

Den 57-årige drabstiltalte dagplejer har foreløbig været varetægtsfængslet i mere end et år i den hidtil så mørkelagte sag. Privatfoto

Mere end to et halvt år efter tragedien har Midt- og Vestjyllands Politi udfærdiget et anklageskrift, hvori den nu 57-årige dagplejer tiltales for på grusom vis at have dræbt pigen med ruskevold og adskillige slag i hovedet. Pigen døde som følge af flere kraniebrud, blødninger i hjernen og knoglebrud i nakken.

- Vi har besluttet, at vi på nuværende tidspunkt ikke vil sige mere, end der er fremgået af pressemeddelelsen, siger Tue Nissen, der er leder af efterforskningen og for afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Mor til to voksne sønner

Tue Nissen henviser således til de oplysninger, der blev sendt ud onsdag morgen om sagen, som har været omgærdet af tavshed, siden den nu tiltalte kvinde blev varetægtsfængslet 18. juni i fjor. Derfor har det ikke været muligt at få svar på, hvorfor der skulle gå mere end halvandet år - fra november 2019 til juni 2021 - før end dagplejeren blev anholdt. Det har heller ikke været muligt at få belyst, hvorfor der er gået yderligere et år frem til nu, inden politiet oplyser offentligheden om sagens mulige, grufulde sammenhæng.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger droppede politiet på et tidspunkt at gå videre med en egentlig drabsefterforskning, men den beslutning blev siden ændret igen.

Dagplejeren var i løbet af 2020 i et syv måneder langt praktikjob i daginstitutionen Skovmyren, hvor hun således fortsat havde med børn at gøre, selvom hun ifølge politiets anklageskrift havde dræbt en lille pige få måneder inden. Foto: Ernst van Norde

I dagene efter pigens død forlød det i første omgang fra politiet, at der ikke umiddelbart var sket noget kriminelt, og at man afventede resultaterne af obduktionsrapporten for at komme dødsårsagen nærmere.

Men da den 57-årige kvinde og mor til to voksne sønner for et år siden blev varetægtsfængslet og sigtet i et lukket grundlovsforhør, fremgik det af enkelte medier, at pigen ifølge obduktionsrapporten havde flere kraniebrud, blødninger i hjernen og knoglebrud i nakken.

I retten om to måneder

Den kvindelige dagplejer er tiltalt for at have dræbt barnet ved - i tidsrummet mellem klokken cirka 6.30 og 15.15 den 28. november 2019 - at have rusket den 15 måneder gamle pige og givet hende flere slag i hovedet, så pigen efterfølgende døde af sine kvæstelser.



Det fremgår af anklageskriftet, at hvis ikke retten dømmer kvinden for manddrab, så mener anklagemyndigheden, at hun bør dømmes for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge anklageskriftet gav den erfarne dagplejer pigen 'flere slag med en stump genstand og/eller anslag mod hovedet mod en fast overflade.'

Den tiltalte kvinde, der havde været dagplejer i en årrække inden den forfærdelige sag med den lille pige, nægter sig skyldig.



Retssagen forventes at køre som en nævningesag ved Retten i Herning med første retsdag 22. august 2022.Der er i alt afsat seks retsdage, og dommen ventes at falde 5. september 2022.

Hun havde vores søn i sine hænder

Følelserne sidder uden på tøjet hos forældreparret Per og Maria Simonsen, der skiftevis er fornægtende og forfærdede over, at de har boet få hundrede meter fra den nu drabstiltalte dagplejer i årevis.

- Jeg husker tydeligt en dag, hun (den tiltalte) stod med vores yngste søn i sine arme henne i Skovmyren (daginstitution). Hun sagde, at hun ikke skulle være den, der puttede ham mere, fordi han skreg så meget, når hun gjorde det.

Per og Maria Simonsen har svært ved at tro på og forholde sig til, at den drabstiltalte dagplejer, som de har kendt i mange år, virkelig kan have gjort noget så forfærdeligt, som det fremgår af politiets anklageskrift. Foto: Ernst van Norde

- Jeg satte pris på hendes ærlighed, men havde allerede dengang en dårlig mavefornemmelse i forhold til hende, siger Maria Simonsen, der sammen med sin mand, Per Simonsen, har to drenge på fire og seks år. Den yngste er stadig i Skovmyren, hvor han således var blandt de børn, der i en periode på syv måneder i 2020 var tæt på den drabstiltalte dagplejer, som dengang var i virksomhedspraktik i daginstitutionen, efter at hun ifølge politiet havde slået den lille pige ihjel.

- Hun er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og hun skal naturligvis have en fair og retfærdig behandling, tilføjer den 40-årige mor.

Hendes et år yngre mand har kendt den tiltalte kvinde og hendes familie hele sit liv.

- Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, at hun har gjort noget så forfærdeligt, og jeg vil ikke hænge hende ud som et monster, siger Per Simonsen.