Mystik om drab: Den sigtede slap hunde løs

- Jeg kan ikke få kortspillet til at gå op. Mig bekendt fik hun ellers meget sjældent besøg.

Det siger en lokal beboer om knivdrabet i sidste weekend på en 60-årig kvinde på hendes landejendom i Frederikssund Kommune. Et dødbringende overfald som en halvt så gammel drabssigtet mand søndag ved et grundlovsforhør i Helsingør erklærede sig skyldig i.

Det skete med ordene: - Jeg gjorde det, og jeg er stolt af det. Det var den eneste udvej.

Den 30-årige mand er sigtet for frem til sin anholdelse at have dræbt kvinden med flere stik i halsen og brystkassen foretaget med saks og kniv. Han skal også efter politiets opfattelse have ramt hende i hovedet med slag og spark. Endelig er han sigtet for at have sat ild til det hus i nærheden, som han midlertidigt boede i.

Den sigtede mand blev afhørt bag lukkede døre, og Nordsjællands Politi har holdt holdt kortene tæt ind til kroppen i den mystiske drabssag. Der er nedlagt navneforbud i forhold til både ham og den afdøde kvinde.

Den lokale beboer, som Ekstra Bladet har talt med, opfattede ikke, hvad der skete. Han fortæller, at der netop sidste lørdag blev slået græs og var en del larm fra en naboejendom. Han lagde derfor ikke mærke til, om der var andre usædvanlige lyde.

Beboer: Speciel kvinde

- Men jeg kendte den nu afdøde kvinde hende godt. Hun var meget speciel. Hun gik meget op i hunde. De var en stor del af hendes liv.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at den mand, der lørdag blev anholdt i København og sigtet i drabssagen, havde taget hunde med i sin bil og senere sluppet dem løs. En oplysning som Anders Jørgensen, efterforskningsleder i Nordsjællands Politi, 'hverken vil af- eller bekræfte'.

- Kendte manden og kvinden hinanden i forvejen?

- Vi er meget tidligt i efterforskningen og alle hypoteser er i spil. Vi leder også efter eventuelle motiver og rækkefølgen af de forhold, han er sigtet for. Men indtil videre har vi ingen oplysninger om, at de havde en relation eller var i familie, forklarer Anders Jørgensen.

Intet tyder på indbrud

Han oplyser, at 'intet tyder på', at der kunne være tale om et indbrud. Politiet har ifølge Anders Jørgensen fået adgang til at foretage aflytninger af den sigtedes og den dræbte kvindes telefoner og foretage telemast-oplysninger med henblik på for eksempel at få overblik over deres færden i tiden før - og for hans vedkommende også efter - drabet og branden.

Gerningsstedet er plomberet og afspærret, og politiet har flere gange været i nærområdet for at foretage undersøgelser. Hvad de konkret retter sig imod, ønsker efterforskningslederen ikke at oplyse.

Manden er varetægtsfængslet, og han vil fremadrettet blive underlagt en mentalundersøgelse.

Ekstra Bladet var til stede under grundlovsforhøret, hvor han virkede meget uligevægtig, men det er uklart, om han tidligere har haft kontakt til psykiatrien i Danmark.