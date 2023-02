Mystik om drabssag: Højgravid forsvandt i sin BMW

Hvor er du, Alexandra? Det spørgsmål er en gruppe drabsefterforskere i det tyske forbundspoliti stadigvæk ude af stand til at besvare to måneder efter den højgravide 39-årige kvindes mystiske forsvinden i forlængelse af en rutinemæssig køretur i hendes BMW i Nürnberg.

Det rapporterer flere tyske medier anført af magasinet Stern og Bild Zeitung.

Nære familiemedlemmer har udtalt til journalister, at de tror på, at Alexandra er i live. Politiets 27 m/k store hold med fuld opmærksomhed på forsvindingssagen arbejder til gengæld med den nedslående teori, at en ukendt gerningsmand har dræbt den sydtyske bankassistent og skilt sig af med hendes lig.

Nu er dramaet igen højaktuelt. Det er det ikke alene, fordi den forsvundne kvinde stod til at blive mor til en søn her i weekenden. Men i endnu højere grad som følge af politiets fund af hendes mobiltelefon. Med to måneders forsinkelse.

Bange anelser og uvished

En lastbilschauffør fandt i sidste uge det lille stykke teknologi klæbet fast til sit køretøj på en rasteplads i nærheden af Bologna 700 kilometer sydøst for den børnehave i Nürnberg-forstaden Schwabach, hvor Alexandra 9. december sidste år afleverede en plejedatter i ro og mag. Det var klokken 8.20.

Barnet blev ikke afhentet som aftalt midt på eftermiddagen. Alexandras nye kæreste meldte hende savnet lidt mere end otte timer senere, og resten er dyb tavshed, bange anelser og uvished. Kvindens efterfølgende færden er indtil videre en gåde, som vækker genklange i medierne og optager en stor del af den tyske befolkning.

Politiet har meldt ud, at to potentielle, identificerede gerningsmænd indgår i efterforskningen som mistænkte. Men der er ikke foretaget anholdelser eller rejst sigtelse i sagen.

Alexandras BMW var efterladt foran hendes lejlighed. Om hun selv havde parkeret den der, ved politiet ikke. Men i bilen fandt de hendes id-kort, kreditkort og et særligt barselspas. Hendes private mobiltelefon var til gengæld væk.

Ekskæreste til afhøring

En anonym kilde tæt på Alexandra forklarer i Bild am Sonntag, at en af kvindens venner blev ved med at ringe på telefonen. Pludselig besvarede lastbilchaufføren et af opkaldene.

Han havde sovet i førerhuset og hørt telefonen ringe. Det viste sig, at den var fastgjort til hans lastbil med tape.

Det nye spor knytter sig til en i forvejen kæmpemæssig efterforskning. Politiet har blandt finkæmmet og foretaget udgravninger på et lager i Nürnberg. Flere biler har været til tekniske undersøgelse. Dykkere har ledt efter spor i Main-Donau-kanalen og sporhunde har været kørt i stilling, hvor hun har haft sin gang i timerne og dagene, før hun forsvandt som dug for solen.

Alexandras tidligere kæreste har også været til afhøring. Deres forhold strakte sig over 15 år men gik i opløsning i 2022. En tvangsauktion og et økonomisk hængeparti mellem de to har været under granskning. Men det har heller ikke kastet et gennembrud af sig.

Bild am Sonntag afslører, at retssystemet to gange har behandlet tvister, hvor ekskæresten var under mistanke for at have truet og slået hende. Det er uklart, om han blev dømt for forholdene.

Politiet og tysk presse har efter familiens ønske valgt at holde Alexandras efternavn tilbage.

