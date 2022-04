Mystik om 'dukke-sagen': Politi holder anmelder hemmelig

Advokat forsøger at få opklaret om 'nogen førte hånden' på politiet, da tre corona-demonstranter blev sigtet for at ville afpresse regeringen og Folketinget. Retsmøde holdes på tirsdag

Politiet vil ikke oplyse, hvem der stod bag anmeldelsen mod tre demonstranter, der sidste år hængte en dukke af statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl under en 'Men In Black' demonstration mod corona-restriktionerne.

Der er mystik om forløbet, der endte i voldsomme sigtelser og varetægtsfængsling af demonstranterne, og en advokat forsøger nu med rettens hjælp at få ophævet mørklægningen.

'Hun må og skal aflives' stod der på et skilt om halsen på dukken af statsminister Mette Frederiksen, der blev hængt i lygtepælen og brændt af under en demonstration mod corona-restriktionerne 23. januar sidste år.

Dagen efter blev tre mænd anholdt og sigtet efter nogle af de tungeste paragraffer i straffeloven, § 113 og § 115, der handler om 'statskup' ved at forsøge at tvinge regeringen og Folketinget til at ændre sine beslutninger. Det kan straffes med livsvarigt fængsel.

Voldsomme sigtelser opgivet

Politiet har siden opgivet de voldsomme sigtelser. Hvis der skulle have været rejst tiltale efter § 113 eller § 115 skulle tiltalen have været godkendt af justitsministeren.

Der er nu 'kun' rejst tiltale mod de tre demonstranter for trusler mod Mette Frederiksen i hendes offentlige hverv som statsminister og med baggrund i hendes 'lovlige ytringer i den offentlige debat'.

Her er strafferammen op til otte års fængsel, og sagen kommer for Retten på Frederiksberg til september.

'Mystisk forløb'

Men forløbet med anholdelserne og sigtelserne om 'statskup' mod de tre demonstranter er omgærdet med så stor mystik, at den ene af de tiltaltes forsvarere, advokat Ulrik Sjølin, nu kræver rettens kendelse for, at politiet skal efterforske og udlevere oplysninger om, hvem der konkret stod bag anmeldelsen mod demonstranterne.

- Det er åbenbart politiet selv, der står som anmelder. Spørgsmålet er, om der er sket en form for magtfordrejning i forbindelse med anholdelserne og sigtelserne, således at politiet er blevet presset ovenfra, siger advokat Ulrik Sjølin.

Afslag på indsigt

Advokaten har fået afslag fra politiet på at få udleveret de dokumenter som ligger til baggrund for anmeldelsen og sigtelserne. Både ledelsen i PET og Københavns politi har vurderet Ulrik Sjølins anmodning og står bag afslaget om at udlevere dokumenterne med henvisning til, at der er tale om interne arbejdspapirer.

- Hvis dokumenterne er 'ufarlige', hvorfor kan jeg så ikke få dem? I enhver straffesag er det vigtigt for forsvareren at vide, hvem der har anmeldt en sag. Jeg synes forløbet er interessant og har en bekymring for, at der er sket en magtfordrejning i denne sag, siger Ulrik Sjølin til Ekstra Bladet.

Forsvarere har normalt ingen problemer med at få udleveret de såkaldte 'anmeldelses-rapporter'. Men de rapporter, som Ulrik Sjølin har fået udleveret, er ikke dækkende for forløbet, mener han.

En ukendt person stak ild til dukken. Det var ikke de tiltaltes mening, at den skulle brændes af, har de forklaret. Foto: Kenneth Meyer

Retten på Frederiksberg har berammet et retsmøde på tirsdag, hvor dommeren skal tage stilling til Ulrik Sjølins begæring om at få dokumenterne omkring anmeldelsen udleveret.

Advokatens begæring betragtes som anmodning om 'aktindsigt', men det er Ulrik Sjølin ikke enig i. Han mener, det er en anmodning om et 'efterforskningsskridt', som en forsvarer altid kan begære.

Politiet: Irrelevant

Politiet protesterer og mener, at det er irrelevant for straffesagen, hvem der har anmeldt den.

- Det forsvareren efterspørger er efter min mening irrelevant for straffesagen. Han har bedt om, at politiet undersøger, hvem der har henvendt sig til politiet om sagen. Det protesterer vi imod, fordi vi ikke mener, det har betydning for straffesagen, siger specialanklager Søren Harbo.

Advokat Ulrik Sjølin lægger vægt på, at da demonstranterne kom med dukken af Mette Frederiksen kl. 19.20 på Julius Thomsens Plads på Frederiksberg, kiggede flere politibetjente på dukken og gav udtryk for, at det var 'en sjov ide'. Politiet gjorde ikke opmærksom på, at det kunne være strafbart.

- Det var ikke vores klienter, der stak ild til dukken. De var i god tro og mente, at det var et led i den lovlige demonstrationen. Dagen efter kom politiet så og anholdt dem, og de blev fremstillet i grundlovsforhør med meget alvorlige sigtelser og varetægtsfængslet. Det er et meget interessant forløb, som jeg gerne vil have klarhed over, siger advokat Ulrik Sjølin.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan lyder tiltalen mod demonstranterne

Omkring 1000 mennesker demonstrerede ved Forum 23. januar 2021 mod corona-restriktionerne. Foto: Emil Agerskov

De tre demonstranter, der er 31, 33 og 35 år er nu tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen efter straffelovens § 119, der handler om trusler mod personer, der handler i offentlig tjeneste eller hverv.

Desuden er de tiltalt efter straffelovens § 81 nummer 7, hvor der er tale om en skærpende omstændighed, hvis gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.

Anklageskriftet beskriver, at de tiltalte i forening og efter forudgående planlægning, forberedelse og aftale medbragte og offentligt hængte en mannequindukke, hvor ansigtet var påsat et billede af Mette Frederiksens ansigt.

Dukken blev hængt med stof og en løkke om halsen og et skilt om halsen lød:

'Vores FÆLLES indsats er helt afgørende.

Vi MÅ og SKAL bekæmpe VIRUSSEN.

Vi får brug for SAMFUNDSSIND.

HUN MÅ OG SKAL AFLIVES!'

Derefter blev der sat ild til dukken.

De tre tiltalte nægter sig skyldige.

Citaterne på skiltet var ifølge de tiltaltes forklaring Mette Frederiksen egne, hvor ordet 'Mink' blot blev byttet ud med 'Hun'.

Betjente grinede

I grundlovsforhøret forklarede den 33-årige nu tiltalte, at da de tog dukken ud af bilen blev de stoppet af nogle betjente, som troede, at det var en dame, der var faldet om. De beroligede betjentene med, at det bare var en dukke, og spurgte dem, om det var OK at have dukken med til demonstrationen.

- Betjentene kiggede på den og grinede ad den, forklarede den 33-årige, der bandt dukken fast til en lysmast med en lastbilsstrop, så demonstranterne kunne se den.

Det var en ukendt person, der stak ild til dukken. Ilden blev slukket med en brandslukker, og den 33-årige sagde til en betjent, at det altså ikke var meningen, at den skulle brændes af.

Den 33-årige pillede resterne af dukken ned og lagde dem i en skraldespand.

Dagen efter blev han og de to andre anholdt og sigtet for at have forsøgt et 'statskup'.