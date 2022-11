Mystik om likvidering

Et opgør i den kriminelle underverden kostede en ung mand fra gadebanden NNV livet, mens endnu en mand overlevede et skud i ansigtet. Men hvorfor skulle han dø, og blev han skudt af sine egne?

En bil standser brat på Ringvej 4 i Herlev klokken lidt over et om natten til 7. december sidste år, da føreren får øje på en blødende ung mand, som signalerer, at han har brug for hjælp.

Bilisten kører den sårede mand, der viser sig at være et 25-årigt medlem af gadebanden NNV, til Herlev Hospital, hvor han bliver lagt i koma.