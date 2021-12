Mystik om skuddrama: Politiet er på bar bund

Fyns Politi rykkede fredag aften ud til en mulig skudepisode, efter der klokken 22.53 tikkede en anmeldelse ind om en mand, som muligvis var blevet ramt af skud.

Men da politiet mødte op på stedet, der ligger tæt på Ejby Møllevej i Odense, var der ingen at se.

- Da vi kører ud til stedet, er han væk, så vi har ingen forurettede lige nu, siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgård til Ekstra Bladet.

I løbet af aftenen og natten foretog politiet en gerningsstedsundersøgelse, hvor man blandt andet har taget nogle personer med ind på stationen for at sikre, at de ikke havde noget med sagen at gøre.

Derudover har politiet anholdt to mistænkelige personer og fundet en efterladt bil, oplyser vagtchefen.

Ifølge vagtchefen har man sat efterforskere på sagen og er færdig på gerningsstedet i Odense, men da man ikke har en forurettet, er der ikke yderligere i sagen på nuværende tidspunkt.