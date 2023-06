Mystik om voldsom brand: Solgt to dage før

En gigantisk sort røgsky kunne søndag ses over den sydlige del af Aarhus.

Har var der ild i en forladt børnehave, som Ekstra Bladet kunne berette. Mandag morgen har røgen lagt sig, men til gengæld vokser mystikken.

Børnehaven på Søndervangs Allé i Viby ved Aarhus var nemlig netop solgt, skriver TV 2 Østjylland.

Røgen kunne ses på mange kilometers afstand. Foto: SpotFoto

Pudsig timing

Fredag havde ejendomsselskabet Nordstern således sat deres underskrift på en købsaftale, som betød, at de overtog den tomme børnehave fra den tidligere ejer Alboa.

- Vi har kun haft ejendommen i to dage, så det er megatræls. Jeg ville da hellere have overtaget bygningen næste fredag i stedet. Det er en pudsig timing, det medgiver jeg - men der er ikke nogen, der har haft interesse i, at den skulle brænde. Vi har ingen forsikring på ejendommen, for planen var, at bygningen skulle rives ned allerede i næste uge, siger direktør Henrik Hoffmann til mediet.

Begge parter understreger over for TV 2 Østjylland, at salget var gået igennem. Hos Alboa kalder man branden et mærkeligt sammenfald.

Branden medførte søndag en kraftig røgfane, og derfor opfordrede Østjyllands Politi på Twitter folk til at holde sig væk fra området.

'Beboerne i området skal holde holde sig væk fra branden og gå indenfor og lukke døre og vinduer samt slukke ventilation,' lød det i tweetet.

Østjyllands Brandvæsen skrev ligeledes på Twitter, at de var til stede på adressen med 'mange kørertøjer' på grund af en 'større brand'.

Det var planen, at bygningen skulle rives ned, så der kan opføres rækkehuse i stedet. Det er fortsat planen, understreger den nye ejer over for TV 2 Østjylland.