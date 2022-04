Mystik: Pistolmand ventede en halv time

En cyklende pistolmand havde på flere punkter en aparte adfærd før og efter, han skød sit offer i en butik på Frederiksberg. Han bevægede sig afslappet, han var i længere tid ved gerningsstedet, før han skød, og så flygtede han ad samme rute, som han kom.

Sådan lyder det i en opsummering til Ekstra Bladet på en brutal skudsag, efter at politiet tidligere i denne uge frigav en overvågningsvideo.

Videoen viser en mistænkt gerningsmand på en cykel. Manden er delvist maskeret, men politiet har et fromt håb om, at nogen alligevel kan genkende noget ved ham eller ved cyklen. Søndag eftermiddag den 9. januar gik han ind i en Bagels-butik på Falkoner Alle 19 på Frederiksberg og skød indehaveren, der arbejdede i butikken. Offeret blev i kritisk tilstand bragt til hospitalet.

Går rundt

Men inden da færdedes pistolmanden ganske nær ved butikken i en halv time, har overvågningskameraer og vidner afsløret overfor politiet.

- Han cykler først på modsatte side af gaden, så cykler han tilbage. Så går han lidt frem og tilbage, og så går ind i en opgang og kommer ud igen. På et tidspunkt går han så over vejen og går ind og affyrer flere skud, siger politikommissær Bo Jensen, Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Hvorfor gerningsmanden var så længe ganske tæt på stedet, før han slog til, vides ikke. Måske skulle han samle mod, måske ventede han på en særlig besked om at slå til, eller han skulle sikre, at der ikke var andre i butikken.

Efter han affyrede skuddene, har politiets efterforskning vist at han vendte retur til den cykel, han også var ankommet på. Ved hjælp af videoovervågning har politiet efterfølgende kunnet følge ham på cykel på en fire kilometer lang rute, og har desuden kunnet se, at han fulgte præcis samme rute væk fra stedet, som da han kom til gerningstedet på Frederiksberg.

- Tit ser vi, at hvis man overhovedet benytter en cykel, så skifter man til et andet transportmiddel, men det ser vi ikke her, siger Bo Jensen.

Pistolmanden cyklede ad Den Grønne Sti - Nørrebroruten - Ørnevej - Stærevej mod Borups Allé.

Pistolmanden beskrives som melemøstlig af udseende, ca 190 cm høj, iført sort halsedisse, mørk dynejakke, sorte handsker med hvide aftegninger i håndfladen, sorte joggingbukser af mærket FILA og sorte sko af mærket Adidas. Politifoto

- Faktum er, at han zikzakker gennem området, og han ser rolig ud og cykler afslappet og sidder meget oprejst på cyklen, siger politimanden.

Det er en gåde, hvorfor den 47-årige butiksejer blev skudt. Han overlevede, men er stadig alvorligt tilskadekommet her tre måneder efter.

Skyderiet fandt sted i en periode, hvor hovedstadsområdet var plaget af en konflikt mellem svenske kriminelle og den københavnske bandegruppering, kaldet NNV. Men offeret har ikke nogen banderelationer og motivet efterforskes fortsat.

Cykel vigtigt spor

Pistolmandens cykel er et af de varme spor i sagen og kan få betydning i forsøget på at indkredse pistolmanden. Efter politiet frigav videoen i tirsdags, har de fået 'flere interessante henvendelser', som der tjekkes op på, siger politikommissær Bo Jensen

Gerningsmanden cyklede på en mørk herrecykel af mærket Batavus. Men har han stjålet den, før han skød sit offer, har han smidt den- eller stillet den fra sig et sted på Frederiksberg eller i København efter skud-angrebet, spørger politiet.

Politiet har undersøgt anmeldelser om stjålne cykler af det mærke i en periode op til gerningsdatoen, men ved også, at det langtfra er alle, der anmelder deres cykler stjålet, særligt hvis den er ældre. Politiet har langs gerningsmandens rute undersøgt gårde og cykelkældre for at finde cyklen, hvis den er smidt - eller stillet et sted.

- Jeg tror, vi har tjekket omkring 1000 cykler, siger politikommissæren.

Af detaljer ved pistolmandens cykel er magneter på forhjulet, forskærmen ender i en lille flap, men den ses ikke på bagskærmen, der er kroge til en cykelpumpe, men der sidder ingen pumpe på, og så har den sort cykellås og en ringeklokke i krom.

Cyklen som pistolmanden brugte ligner meget denne - dog udne pumpe på. Politifoto

Københavns Politi kan kontaktes på 114.