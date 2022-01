Mystisk aktion: Derfor rykkede politiet massivt ud

Det var et butikstyveri, der udviklede sig yderst dramatisk, der fik politiet til at rykke massivt ud i Ebeltoft søndag aften. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Billeder fra stedet viser en person, der ligger med armene bag ryggen på asfalten omringet af betjente.

Tyv vendte tilbage

Bestyreren af en genbrugsbutik blev opmærksom, da der søndag eftermiddag kom 4-5 unge mennesker ind i forretningen, og den ene, en 19-årig mand, tog et metalskilt og gemte det under jakken.

Bestyreren tog derfor kontakt til den 19-årige tyv, og hev ham med ind i baglokalet. Her oplyste bestyreren den 19-årige om, at han ville blive meldt til politiet, og tog i den forbindelse et billede af den unge mands ID-kort, inden han forviste ham fra butikken.

Trak hardball-pistol

Det faldt ikke i god jord hos den unge, der vendte tilbage til butikken en halv times tid senere i bil, og sad og kiggede ind ude fra vejen. Bestyreren gik ud til den unge mand, der forlangte, at billedet af hans ID blev slettet, hvilket bestyreren nægtede.

Til gengæld begyndte han også at tage et billede af nummerpladen på den bil, som den unge var ankommet i.

Ifølge bestyreren tog den unge tyv en pistol-lignende genstand op, hvilket fik ham til at trække tilbage i genbrugsbutikken og tilkalde politiet.

Bilen blev kort efter standset af politiet. Den 19-årige mandlige fører og den 14-årige pige, der sad på passagersædet, blev beordret ud. Manden blev anholdt og sigtet for butikstyveri samt trusler på livet.

Pistolen blev efterfølgende fundet på en anden adresse i Ebeltoft, hvor den 19-årige havde forsøgt at gemme den hos en kammerat. Det viste sig dog, at der blot var tale om en gasdrevet hardball-pistol.