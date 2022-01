Mystisk aktion: Derfor rykkede politiet ud

Det var et skydevåben i en lejlighed, der fik politiet til at tage helt særlige køretøjer i brug i en aktion fredag eftermiddag

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 29-årig mand er lørdag formiddag blevet sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med en mystisk aktion på Islands Brygge.

Manden blev anholdt, da politiet rykkede massivt ud i helt særlige køretøjer til en lejlighed, og under grundlovsforhøret kom det frem, at det var en revolver, der fik politiet til at møde så talstærkt op på adressen.

Politiet oplyste tidligere, at der var tale om en formodet trusselssag mellem to personer, der kendte hinanden.

Det kom frem under grundlovsforhøret, at det var en bekymret mor til den 29-åriges kæreste, der slog alarm, fordi hun vidste, at han var i besiddelse af et skydevåben.

Inden politiet rykkede ind i lejligheden, benyttede de sig blandt andet af teleobservationer og aflytning for at sikre, at den 29-årige var til stede. Kæresten befandt sig ligeledes i lejligheden, da styrker trængte ind gennem et vindue.

Politiets køretøj efter aktionen fredag. Foto: Kenneth Meyer

Fundet i affald

Revolveren blev fundet i en Netto-pose med tomme pant-flasker i bag en dør. Der blev også fundet tilhørende ammunition.

Den 29-årige forklarede i retten, at han havde anskaffet sig revolveren for omkring en måned siden, fordi han havde modtaget trusler. Han fik skydevåbnet leveret direkte til sin adresse, og han havde med det samme fortrudt. Han fortalte, at den lå i en skraldepose, fordi han ønskede at skille sig af med den igen.

- Det var ren panik, og jeg var bange, sagde den 29-årige.

Politiet afgav skud mod en rude under aktionen. Ingen personer kom til skade. Foto: Kenneth Meyer

Den 29-årige erkendte altså at have været i besiddelse af våbnet, men han nægtede, som det fremgik af sigtelsen, at det skulle være under særligt skærpende omstændigheder.

Da dommeren valgte at varetægtsfængsle den 29-årige brød han sammen. Han har tidligere siddet surrogatfængslet på grund af flere psykiske diagnoser.

- Jeg kan ikke være i de celler, jeg vil hellere dø, sagde han desperat, inden han blev ført ud af retslokalet.

Under aktionen brugte politiet dette særlige køretøj, læs om politiets monsterbil her.

