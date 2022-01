Mystisk aktion: En kræves fængslet

Der var heftig aktivitet på Islands Brygge i København fredag eftermiddag, da talstærkt politi i helt særlige køretøjer rykkede ud.

Politiet ville blot oplyse, at de var til stede på en adresse til et mistænkeligt forhold. Efterfølgende, at der var tale om en formodet trusselssag mellem to personer, der kendte hinanden.

En særlig vogn, en såkaldt Bearcat, blev benyttet af tungtbevæbnet politi under aktionen, som koncentrerede sig om en lejlighed.

En mand er blevet anholdt i forbindelse med aktionen.

Politiets Aktionsstyrke kom kørende i en såkaldt Bearcat. Privatfoto

Han skal lørdag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det bekræfter Københavns Politi overfor Ekstra Bladet lørdag morgen, men efterforskningsleder Peter Reisz vil ikke forud for grundlovsforhøret oplyse, hvad den konkrete sigtelse mod manden går ud på.

Billeder fra stedet viste fredag, at der var flere flere skudhuller i et vindue.

Fem skudhuller. Politiet understreger, at ingen er komme til skade. Foto: Kenneth Meyer

Politiet bekræftede da også i et tweet, at der ved anholdelsen af en person blev afgivet skud, 'der var rettet mod en rude og ikke mod personer. Ingen blev derfor ramt, og ingen er kommet til skade', lød det fra Københavns Politi.

Et vidne fortalte til Ekstra Bladet, at et større område foran bygningen var afspærret med to biler i hver ende i forbindelse med politiets arbejde. Kort efter ankom Politiets Aktionsstyrke.

Politiets køretøj efter aktionen fredag. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand i området oplyste senere på eftermiddagen, at politiet vendte retur til bygningen efter aktionen og foretog flere undersøgelser. Men hvad man har fundet er foreløbig uvist.

Politiet vendte retur og foretog flere undersøgelser fredag eftermiddag efter aktionen. Foto: Kenneth Meyer

Under aktionen brugte politiet dette særlige køretøj, læs om politiets monsterbil her.

