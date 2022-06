Mystisk aktion: Politiet lukker i

Politiet arbejdede søndag på et formodet gerningssted i Silkeborg

Ved du noget om sagen, så skriv til 1224@eb.dk

Midt- og Vestjyllands Politi holder kortene tæt til kroppen efter en mystisk politiaktion på Hostrupsgade i Silkeborg.

Her foretog politiet i løbet af søndagen gerningsstedsundersøgelse med hunde og teknisk afdeling ved en opgang, der var afspærret med minestrimmel.

- Vi fik anmeldelsen klokken 10.20, og vores teknikere var der et par timer, siger Lars Even, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvad anmeldelsen gik ud på. Han henviser til, at der bliver meldt noget ud til offentligheden tirsdag. Han fortæller dog, at der ikke er nogen anholdte i sagen.

Den afspærrede opgang huser blandt andet en frisør og Enhedslistens lokalafdeling. Hos sidstnævnte fortæller en kontaktperson, at man ikke kender noget til sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den toneangivende rocker Svend 'Svin' er blevet smidt ud af Hell's Angels. Hør historien om den og flere andre udsmidninger fra Hell's Angels i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app