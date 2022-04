Mystisk bilbrand i dansk by

To gange har der natten til mandag været brand i den samme bil.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

En borger slog klokken 01.27 alarm, da vedkommende opdagede, at der var brand i bilen, som holdt på parkeringspladsen ved Ladegårdsparken Øst i Holbæk.

Da politi og brandvæsen ankom, kunne de konstatere, at det røg fra bilens kabine, men der var ikke tale om en kraftig brand.

Efter den første brand var slukket, stod det klart, at der var knust en rude i bilen, og der var ikke en naturlig forklaring på, hvorfor branden var opstået. Derfor betegner politiet branden som 'mistænkelig'.

Udbrændte helt

Klokken 04.40 var den gal igen, da der endnu en gang var ild i samme bil på samme sted. Denne gang var branden noget voldsommere, og bilen udbrændte helt.

'Brandene undersøges nu nærmere, da der er mistanke om, at de kan være påsatte,' lyder det i døgnrapporten.

Bilen var en mørkegrå Audi A6 stationcar. Hvis man har bemærket personer omkring bilen ved tidspunkterne for brandene, kan man kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.

