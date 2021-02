Mystisk drabssag: Præst havde stor tønde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Nordsjælland Politi søger igen vidner i sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen, der frygtes myrdet.

Det sker med offentliggørelse af en stribe nye billeder, der forestiller en stor blå fodertønde.

Politiet søger vidner, der har set Thomas Gotthard en tønde identisk med den på billederne - eller som har lagt mærke til en tønde stå et sted, hvor den måske siden er forsvundet.

Den 43-årige psykologs mand, præsten Thomas Gotthard, er fortsat varetægtsfængslet og sigtet for at have myrdet sin hustru. Han nægter sig skyldig.

Den 43-årige Maria From Jakobsens mand, præsten Thomas Gotthard, er fortsat varetægtsfængslet og sigtet for at have myrdet sin hustru. Politifoto

Blå fodertønde vigtig

Politiet har tidligere offentliggjort billeder af den 44-årige ægtefælle fra en genbrugsstation, hvor han bærer på en mindre blå fodertønde. Den situation og den blå fodertønde har Nordsjællands Politi tidligere efterlyst oplysninger om.

Den nye efterlysning lyder på vidner, der har set den drabssigtede Thomas Gotthard med en væsentig større 208-liters fodertønde, der er 90 cm høj og måler 58 cm i diameter.

Leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Nordsjællands Politi, Jakob Grell, vil ikke udtale sig om præcis, hvorfor tønden er interessant for efterforskningen.

- Men vi kan konstatere, at han har været i besiddelse af den og derfor er vi interesseret i at tale med folk, der har set ham med den, eller har set en lignende tønde stå et sted, som ikke står der mere, siger vicepolitiinspektøren.

Genbrugspladser i Nordsjælland

Tønden er forsynet med gråt låg og gråt spænde-/lukkebånd med et lille låseøje, således at fodertønden eventuelt kan aflåses med en mindre hængelås, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Nordsjællands Politi vil gerne i kontakt med borgere, der har set Thomas Gotthard med en sådan fodertønde i området omkring 'Gudekvarteret' i Frederikssund, i bil, på trailer eller på genbrugspladser, herunder Frederikssund, Jægerspris og Skibby, eventuelt i tilknytning med en sækkevogn som vist på billedet her:

Observationer på Jægerspris Genbrugsplads 2. november 2020 omkring klokken 12 har særlig interesse for efterforskningen. Desuden er Nordsjællands Politi også interesserede i oplysninger om placering af en sådan fodertønde generelt, for eksempel i naturen eller på nedlagte ejendomme.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.