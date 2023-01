Mystisk 'efterlysning': Kender du denne kasket?

Fyns Politi har fredag tidlig eftermiddag delt en lidt anderledes 'efterlysning' på sociale medier.

I forbindelse med efterforskningen af en sag efterspørger de således oplysninger om en helt særlig kasket, lyder det i en pressemeddelse.

Kasketten er blev udlevet til medarbejdere ved Eskadrille 500 i Vedbæk i perioden fra 2004 til 2005.

Den er mørk i farven, har gul skrift og teksten 'ROYAL DANISH AIR FORCE' og 'MARKTIME'.

Derudover er den pyntet med det mærke, som er afbilledet øverst i artiklen her.

'Kontakt os'

Fyns Politi ønsker kontakt til personer, der bor eller kender nogen, der bor på Vestfyn eller tæt på, og som har kendskab til en sådan kasket.

De kan kontaktes på 114.



Af hensyn til efterforskningen har Fyns Politi på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger til sagen, skriver de.

