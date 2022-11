Mystisk hændelse: Politi er på stedet

Kl. 11.42 kunne Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi berette i et Twitter-opslag, at de er til stede på en adresse i den sydvestsjællandske stationsby Dianalund.

Politiet skulle efter sigende have fået situationen under kontrol, men hvad der er sket på adressen, er for nuværende uvist.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kommunikationsafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der ikke havde en uddybende kommentar om deres tilstedeværelse på adressen i det sydvestsjællandske.

Hvis du befinder dig i området, bedes du følge politiets anvisninger om at respektere de afspærringer, der er sat op.

