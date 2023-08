Mystisk møde blev blodigt: Knivstukket mast op ad autoværn

48-årig stukket med kniv på overkroppen og påkørt på midtfynsk pendler-parkeringsplads under opgør mellem kriminelle

Kun i Ekstra Bladet

Med ét til to knivstik på overkroppen og benene mast op ad et autoværn måtte en 48-årig mand mandag aften til behandling på Odense Universitetshospital efter et opgør i det kriminelle miljø på Fyn.

Det erfarer Ekstra Bladet.