Mystisk mordkomplot: 26-årig ventes at tilstå drab på Frank

Drabet på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen i juli har lignet et mystisk mordkomplot, hvor de implicerede parter har spillet forskellige roller.

Næste fredag ventes en 26-årig mand at tilstå selve drabet på familiefaren til fire, der formodes at være blevet banket med et jernrør og kvalt, inden han blev pakket ind i plastik og forsøgt skjult i et øde skovområde i Gassum på Djursland.

Det oplyser den 26-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, til Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, at der skal være et retsmøde, hvor der er en forventning om, at min klient afgiver en tilståelse på de væsentlige punkter, siger Mette Grith Stage og understreger, at der kan være mindre uoverensstemmelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den 26-årige mand (tv.) forlovet med den 24-årige kvinde (th.), som også er varetægtsfængslet for drabet. Privatfoto

Annonce:

Ekstra Bladet mangler endnu at modtage retsmødebegæringen, der nærmere beskriver politiets formodninger om det konkrete hændelsesforløb, og det er derfor endnu uvist, hvad den 26-årige sigtede præcist vil indrømme.

Men ifølge Mette Grith Stage stemmer den forventede tilståelse nogenlunde overens med sigtelsen og de detaljer, der er sluppet ud til offentligheden gennem retsbøger - altså at Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev banket og kvalt.

Forsvarsadvokaten ønsker ikke at kommentere den yderligere begrundelse for hendes klients forventede tilståelse.

- Det vil han formentlig selv forklare om i retten, siger Mette Grith Stage.

Seks implicerede

I alt seks personer har ifølge politiet deltaget aktivt i drabet, planlægningen eller bevisbortskaffelse.

I begyndelsen af december erkendte en 37-årig mand, at han med råd, dåd og mod en betaling på 27.000 kroner rådgav om, hvordan liget af Frank Dan Jørgensen skulle pakkes ind i plastik og skaffes af vejen.

Annonce:

De øvrige sigtede i sagen er den 26-åriges kæreste, en kvinde på 24 år, samt et ægtepar på 39 år. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle den 39-årige kvinde have dannet par med Frank Dan Nørgaard Jørgensen gennem en periode inden for det seneste år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ægteparret på 39 år har delt folkeregisteradresse i årevis. Alligevel har kvinden angiveligt været i et forhold med Frank. Privatfoto

Hun har ifølge Ekstra Bladets oplysninger hævdet, at hun var gravid med Franks barn. Det har foreløbig ikke været muligt at få bekræftet, hvorvidt hun har født.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frank Dan Nørgaard Jørgensens hvide varevogn blev fundet udbrændt. En 24-årig mand har erkendt, at han fjernede nummerplader fra en bil og skaffede sig af med en tønde med aske. Foto: Øxenholt Foto

Sendt væk med mobiltelefoner

Ifølge en retsbog bad den 39-årige kvinde angiveligt den 23-årige kvinde om at forlade landejendommen, hvor politiet mener, at Frank blev dræbt den skæbnesvangre eftermiddag i juli, og medbringe den 39-årige mands og den 26-årige mands mobiltelefoner.

Her fik hun til opgave at lægge strandbilleder op, hvor hun har tagget ægteparret, sig selv og sin kæreste.

Det kan muligvis være et forsøg på at skabe et alibi.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod de øvrige sigtede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs mere om sagen her:

Lydklip afslører: Sigtede talte om Frank-drab

Annonce:

Frank bisat: Tårerne fik frit løb

Frank om nu sigtet ekskæreste: Hun er bindegal

Drabssigtede hyggede på hotel