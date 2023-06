Mystisk mordkomplot: Ekskæreste smider ægtemand under bussen

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Alle fingre har indtil videre peget mod en 39-årig kvinde som hjernen bag drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der ifølge politiet blev dræbt på en øde landejendom i Nimtofte 14. juli sidste år.

Men piben fik pludselig en anden lyd, da kvinden ud af det blå besluttede sig for, at hun nu gerne vil udtale sig om den makabre drabssag, hvor i alt fire personer er tiltalt. De nægter sig alle skyldige.

- Jeg vil ikke beskyldes for noget, jeg ikke har gjort. Jeg står ved, hvad jeg har sagt. Jeg vil ikke sidde herinde og tage imod, når de siger, at jeg har gjort det ene eller det andet. Derfor mener jeg, at min udtalelse er på plads, sagde den 39-årige drabstiltalte kvinde, da hun tog plads i vidneskranken.

Her bekræftede hun klart og tydeligt, at hun er gift med en nu 40-årig medtiltalt mand, og var kærester med offeret Frank Dan Nørgaard Jørgensen i en periode, mens ægteparret havde en pause. De to mødte hinanden på datingportalen 'dating.dk', og hun var på drabstidspunktet gravid med Franks barn.

Ægteparret fejrede dagen efter drabet fødselsdag på et hotel ved Rebild Bakker. Privatfoto

Stod i vejen for familieplaner

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at det var ægteparrets plan, at de skulle være forældre sammen til det lille barn - blandt andet på grund af et brev, som den 39-årige kvinde har skrevet til sin 40-årige mand under deres varetægtsfængsling.

'Både vores søn og jeg har det fint, og vi mangler faktisk kun dig her hos hos' og 'vil gerne nyde vores familie, når alt engang bliver normalt for os igen', var blot nogle af de ting, der stod i brevet, som samtidig var underskrevet med 'mange kærlige hilsner din kone og din søn'.

Men de planer har tilsyneladende ændret sig. I retten forklarer den 39-årige kvinde, at hun nu kun er gift med manden på papiret.

- Der er ikke nogen relation. Vi er gift på papiret. Jeg synes ikke, at jeg vil byde mine børn, at de skal være en del af det, han har gjort. Jeg kan acceptere mange ting, men jeg kan ikke acceptere, at han har været med til at skaffe min søns far af vejen, sagde den 39-årige kvinde.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen mistede livet på ægteparrets gårdsplads i Nimtofte. Foto: Ernst van Norde

Satte pris på Franks hoved

Onsdag forklarede den 40-årige mand, at det var meningen, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle have nogle 'klø', så han ville holde sig fra ægteparret og det fremtidige barn. Det var ifølge den drabstiltalte 40-årige mand dog ikke meningen, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle dræbes.

Den melding er en 24-årige medtiltalt kvinde dog ikke enig i. Under retssagen har hun forklaret om en episode, hvor den 39-årige kvinde 'groft sagt satte en pris på Franks hoved'. Det samme forklarede en 26-årig mand ifølge anklager Jesper Rubow, da han i januar tilstod sin rolle i sagen og modtog en fængselsstraf på 12 års fængsel.

- Jeg ved ikke, hvilke aftaler de har indbyrdes, svarede kvinden, da anklager Jesper Rubow spurgte til de øvrige parters samstemmende forklaringer.

Den 39-årige kvinde mener, at det er den 26-årige mand, der allerede har erkendt drabet, som på drabstidspunktet havde et horn i siden på hende. Derfor mener hun, at han må være skurken i den opsigtsvækkende sag.

Franks pårørende lagde rørende hilsner ved hans findested. Foto: Ernst van Norde

Kunne ikke ringe efter hjælp

Da kvinden skal fortælle om sin oplevelse af den skæbnesvangre eftermiddag i juli sidste år, hvor Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev slået ihjel, siger hun, at hun så sin 40-årige mand og den 26-årige dømte overfalde offeret, da han ankom til ægteparrets gårdsplads.

- De flyver hen til Frank og går i håndgemæng med ham. Jeg går ind, fordi jeg vil have min telefon. Inden jeg får den i oplader og får den tændt, ser jeg fra vinduet, at Franks bil er kørt, sagde den 39-årige kvinde.

Hun opgiver derfor at ringe til politiet. Det falder hende dog ikke ind at orientere Franks datter om overfaldet, da hun senere samme aften kører hen for at trøste hende. Pigen er nervøs og bange, fordi hendes far ikke har givet lyd fra sig.

Ifølge den 39-årige kvinde vidste hun ikke, at Frank var død, før flere dage senere.

Ekstra Bladet følger sagen ...