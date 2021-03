Mystisk politiaktion: Beslaglægger dyre biler

Københavns Politi har tirsdag haft gang i en aktion på Nørretoftevej i Helsinge nord for København.

Her blev to dyre biler, en Porsche Cayenne og en Maserati, kørt væk fra to adresser på vejen. Det viser billeder fra stedet.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har haft gang i en aktion, men de vil på nuværende tidspunkt ikke udtale sig konkret om aktionen.

Der var både civilklædte og uniformerede betjente på stedet under aktionen, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Politiet oplyser, at de vil udsende en pressemeddelelse om aktionen inden for 45 minutter.