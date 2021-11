Mystisk politiaktion: Efterforsker 'mistænkeligt forhold'

Politiet var onsdag tidlig aften til stede ved Amager Bakke i forbindelse med efterforskningen af 'et mistænkeligt forhold'.

Det oplyste vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Vi er ude at lede efter spor i forbindelse med en sag. Vi er til stede med hunde, som undersøger området, fortalte Henrik Brix.

- Jeg kan af efterforskningsmæssige årsager ikke sige mere lige nu.

- Er det i forbindelse med en sag, der pågår lige nu?

- Ja.

Klokken 19.40 oplyser Henrik Brix, at man har afsluttet undersøgelsen for i dag, men agter at genoptage den torsdag.

- Vi har lukket ned for natten. Vi bevogter stedet derude og fortsætter i morgen, når der er dagslys, fortæller vagtchefen.

Af samme grund kan han fortsat ikke oplyse, hvad det er, politiet efterforsker.