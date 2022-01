Mystisk politiaktion i Aalborg

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Ordensmagten er ankommet med maskinpistoler og er talstærkt til stede på Dannebrogsgade i Aalborg.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Politiet er ankommet med seks mand i kampuniform, maskinpistoler og skudsikre veste. De har hunde til stede. Der er ni politibiler, en ambulance og en lægevogn, der står standby.

- Politiet står med en megafon og råber, at man skal holde sig væk fra vinduerne , fortæller Ekstra Bladets fotograf på stedet.

Politiet oplyser på Twitter, at de har mistanke om, at en mand i en lejlighed er i besiddelse af et våben. De opfordrer derfor beboere i området om at holde sig indenfor. Øvrige borgere skal holde sig væk fra området, skriver Nordjyllands Politi.

Ifølge Nordjyske har en bevæbnet person taget et gidsel og søgt tilflugt i en opgang. Han truer med at skyde personen. Flere kilder fortæller til Nordjyske, at en person har råbt: 'Jeg skyder dig i fucking halsen, mand.

Det er dog ikke bekræftet af politiet.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet følger sagen ...