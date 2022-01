Mystisk politiaktion i Ebeltoft: Én person anholdt

Politiet efterforsker søndag aften 'en hændelse' i Ebeltoft. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Hans Henrik Bagger til Ekstra Bladet.

- Vi er ude til en hændelse, som vi er i gang med at efterforske, siger vagtchefen.

Billeder fra stedet viser flere patruljevogne og en person, der ligger på asfalten med armene bag ryggen og er omringet af flere betjente.

Politiet oplyser, at de efterforsker en hændelse, men kan ikke sige, hvad den drejer sig om. Foto: Øxenholt Foto

Et andet billede viser en person mere, som sidder med armene bag ryggen ved et træ. Man kan også se politiet ransage en bil.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet ønskede tidligere ikke at oplyse, om de havde foretaget anholdelser. Klokken 19.18 oplyser de dog på Twitter, at en person er anholdt, og at de er rykket ud på baggrund af et mistænkeligt forhold.

De vil dog fortsat ikke kommentere, hvad det forhold drejer sig om, lyder det.