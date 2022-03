Mystisk politiaktion i Nordsjælland

Politiet er talstærkt til stede i Nordsjælland, hvor der både er teknikere, hundevogne og en drone i luften.

To personer er blevet bragt til hospitalet, fortæller pressetjenesten for Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har til her morgen været til stede ved Ravnsnæsvej i Hørsholm i forbindelse med efterforskningen af et kriminelt forhold mellem to personer med relation til hinanden.

- Vi har kontakt til begge parter, der er bragt til hospitalet for behandling af deres skader. Der formodes ikke at være yderligere involveret parter i sagen, lyder meldingen fra pressetjenesten.

Som et led i efterforskningen afspærrede Nordsjællands Politi tidligere torsdag morgen Helsingørmotorvejen omkring frakørsel 9 Hørsholm.

Det viste sig senere ikke at være nødvendigt, hvorfor afspærringen kort tid efter blev ophævet.

Der er intet om skadernes omfang hos de to involverede parter.

Politiet har for nuværende ikke yderligere oplysninger, da de fortsat er i gang med at efterforske sagen.