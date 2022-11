Mystisk politiaktion: Nu melder politiet ud

Politiet var mandag aften massivt til stede i Virum. Det skyldtes et knivstikkeri, hvor en 18- og en 19-årig mand kom til skade, oplyser politiet nu

Nordsjællands Politi efterforsker et knivstikkeri, der fandt sted på Grønnevej i Virum klokken 18.28 mandag aften.

To mænd på henholdsvis 18 og 19 år kom til skade, men de er begge uden for livsfare.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Efterlyser vidner

'Motivet er endnu ikke fastlagt, men bunder formentlig i en uoverensstemmelse', skriver Nordsjællands Politi.

De oplyser, at man ikke har foretaget nogen anholdelser endnu. Desuden beder de vidner kontakte dem på telefon 114.

Politiet rykkede efter anmeldelsen massivt ud til adressen, og meldingen lød i første omgang, at man efterforskede en 'hændelse'.

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte mandag aften, at politiets teknikere arbejdede på stedet, og at der også var blevet spærret et område ind til en opgang.

Ekstra Bladet følger sagen ...

