Mystisk politiaktion på Frederiksberg

Københavns Politi var onsdag eftermiddag til stede på Frederiksberg i forbindelse med en politiaktion, der nu er afsluttet.

Det bekræfter vagtchef Martin Kajberg over for Ekstra Bladet.

Politiaktionen foregik i nærheden af Hostrups Have, hvor der var tale om en psykisk uligevægtig person, der nu får lægehjælp.

Politikredsen var også til stede på Nordre Fasanvej, hvor vagtchefen oplyser, at de undersøgte et mistænksomt forhold, som har vist sig ikke at være noget alligevel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rockerveteranen 'Fehår' er tilbage i Hell's Angels-vesten. Hør mere i Ekstra Bladets podcast Afhørt herunder eller i din podcastapp